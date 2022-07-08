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- ІТ та Телеком
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Український стартап Headway відкрив офіс у Великій Британії
Український EdTech-стартап Headway з метою підтримки стійкості бізнесу відкрив офіс у Лондоні. Про це повідомила пресслужба компанії, передає AIN.
У Headway розраховують, що робота у Великій Британії допоможе компанії відкрити нові можливості для розвитку на західних ринках. До того ж фізична присутність у країні, де кількість IT-компаній із капіталізацією понад $1 млрд досягла сотні, сприятиме залученню інвестицій.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія відкрила філії у Львові та Варшаві. У липні Headway частково відновила роботу київського офісу.
Крім того, компанія має офіс Нікосії (Кіпр). У Headway всього працює 150 співробітників, при цьому компанія відкрила 20 вакансій .Підписуйтесь на наш Telegram канал
Headway - IT-компанія, що створює EdTech-продукти. Основний продукт – додаток Headway, який знайомить з головними ідеями нон-фікш бестселерів у лаконічних форматах контенту.