IBM купує Databand, яка має офіс в Україні

Один з найбільших світових виробників усіх видів комп'ютерів та програмного забезпечення – компанія IBM оголосила про придбання Databand – стартапу, який розробляє платформу спостереження для конвеєрів даних та машинного навчання. Databand має власний офіс в Україні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє The Economic Times.

Деталі угоди не розголошуються, але відомо, що напередодні компанія Databand із Тель-Авіва залучила 14,5 млн доларів.

"З додаванням Databand IBM пропонує найбільш повний набір можливостей спостереження для ІТ-додатків, даних та машинного навчання. Можливості Databand можуть попередити фахівців по роботі з даними та інженерів, коли дані, які вони використовують для підживлення аналітичної системи, є неповними або відсутніми" , — прокоментував угоду генеральний менеджер IBM за даними та штучним інтелектом Даніель Ернандес.

Це п'яте придбання IBM у 2022 році. Компанія вирішила купити стартап у рамках свого плану покращення можливостей гібридної хмари та штучного інтелекту.

Databand була заснована у 2018 році Джошем Бенамрамом, Віктором Шафраном та Євгеном Шульманом. Український офіс компанії розташований у Києві.

Джерело фото: ua.depositphotos.com