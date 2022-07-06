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- ІТ та Телеком
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IBM купує Databand, яка має офіс в Україні
Один з найбільших світових виробників усіх видів комп'ютерів та програмного забезпечення – компанія IBM оголосила про придбання Databand – стартапу, який розробляє платформу спостереження для конвеєрів даних та машинного навчання. Databand має власний офіс в Україні.
Про це повідомляє The Economic Times.
Деталі угоди не розголошуються, але відомо, що напередодні компанія Databand із Тель-Авіва залучила 14,5 млн доларів.
"З додаванням Databand IBM пропонує найбільш повний набір можливостей спостереження для ІТ-додатків, даних та машинного навчання. Можливості Databand можуть попередити фахівців по роботі з даними та інженерів, коли дані, які вони використовують для підживлення аналітичної системи, є неповними або відсутніми" , — прокоментував угоду генеральний менеджер IBM за даними та штучним інтелектом Даніель Ернандес.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Це п'яте придбання IBM у 2022 році. Компанія вирішила купити стартап у рамках свого плану покращення можливостей гібридної хмари та штучного інтелекту.
Databand була заснована у 2018 році Джошем Бенамрамом, Віктором Шафраном та Євгеном Шульманом. Український офіс компанії розташований у Києві.
Джерело фото: ua.depositphotos.com