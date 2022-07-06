IBM покупает Databand, у которой есть офис в Украине

Один из крупнейших мировых производителей всех видов компьютеров и программного обеспечения — компания IBM объявила о приобретении Databand — стартапа, разрабатывающего платформу наблюдения для конвейеров данных и машинного обучения. Databand имеет свой офис в Украине.

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Об этом сообщает The Economic Times.

Детали сделки не разглашаются, но известно, что накануне компания Databand из Тель-Авива привлекла 14,5 млн долларов.

"С добавлением Databand IBM предлагает наиболее полный набор возможностей наблюдения для ИТ-приложений, данных и машинного обучения. Возможности Databand могут предупредить специалистов по работе с данными и инженеров, когда данные, которые они используют для подпитки аналитической системы, являются неполными или отсутствуют", — прокомментировал сделку генеральный менеджер IBM по данным и искусственному интеллекту Даниэль Эрнандес.

Это пятое приобретение IBM в 2022 году. Компания решила купить стартап в рамках своего плана улучшения возможностей гибридного облака и искусственного интеллекта.

Databand была основана в 2018 году Джошем Бенамрамом, Виктором Шафраном и Евгением Шульманом. Украинский офис компании расположен в Киеве.

Источник фото: ua.depositphotos.com