IBM продает активы в сфере здравоохранения Watson Health: СМИ сообщают о цене $1 млрд

Американская компания IBM заключила сделку о продаже инвесткомпании Francisco Partners активов в сфере аналитики данных в здравоохранении подразделения Watson Health. Об этом сообщает Fierce Healthcare.

Теперь сделка требует одобрения регуляторов и, как ожидается, будет закрыта во втором квартале 2022 года. Компании не раскрыли финансовые условия, но ранее утверждалось, что IBM добивается цены в районе 1 миллиарда долларов.

"Соглашение с Francisco Partners является очевидным следующим шагом IBM, которая все больше фокусируется на платформе гибридных облачных сервисов и стратегии в сфере искусственного интеллекта (ИИ)", - заявил старший вице-президент IBM Software Том Росамилия.

В соответствии с условиями соглашения, нынешняя команда менеджеров продолжит выполнять аналогичные функции после сделки с Francisco Partners.

Руководители направления аналитики данных в здравоохранении Watson Health сохранят свои посты.

IBM запустила Watson Health в апреле 2015 года, чтобы предложить облачный доступ к суперкомпьютеру Watson для анализа медицинских данных.

Бывший генеральный директор IBM Джинни Рометти называл Watson Health "выстрелом на Луну" который должен был обеспечить "медицинское обслуживание мирового уровня во всех уголках мира".

Несмотря на значительный бюджет и маркетинговую мощь крупной технологической компании, Watson Health не оправдала ожиданий,

В интервью 2020 года нынешний генеральный директор IBM Арвинд Кришна признал, что компания слишком оптимистично оценивала потенциал Watson в сфере здравоохранения,

Продажа происходит также в связи с тем, что конкурент IBM, Oracle, делает большие шаги в отрасли здравоохранения, заключив сделку на 28,3 миллиарда долларов, чтобы приобрести компанию Cerner, занимающуюся электронными медицинскими картами.

Тем временем IBM добивается значительных успехов в разработке роботов. В 2021 года компания презентовала новейшую технологию производства чипов. В этой сфере с ней конкурирует Google, который внедряет искусственный интеллект для разработки чипов нового поколения.