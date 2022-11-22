Украинскую электронную подпись можно будет использовать в ЕС

Кабинет министров одобрил постановление, которое позволит использовать украинскую электронную подпись в странах Европейского союза. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

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"Сегодня Правительство приняло постановление, которое позволит украинцам использовать электронную подпись в Европейском Союзе для получения определенных услуг. А европейская е-подпись будет признана в Украине", - говорится в сообщении.

Согласно ему, сейчас многие украинцы находятся за границей. Взаимопризнание квалифицированной е-подписи поможет украинцам и нашим бизнесам получать определенные услуги или идентифицировать свое лицо гораздо проще.

Минцифры отмечает, что взаимное признание электронных подписей – это длительный процесс, но экспериментальный проект позволит к заключению соглашения с ЕС решить насущные потребности в сфере е-услуг.

Напомним, Верховная Рада Украины на заседании 6 октября 252 голосами поддержала во втором чтении и в целом законопроект №5270 о введении е-резидентства в Украине.