Український електронний підпис можна буде використовувати в ЄС

Кабінет міністрів схвалив постанову, що дозволить використовувати український електронний підпис в країнах Європейського союзу. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

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"Сьогодні Уряд ухвалив постанову, яка дозволить українцям використовувати електронний підпис в Європейському Союзі для отримання певних послуг. А європейський е-підпис буде визнаний в Україні", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, зараз багато українців перебувають за кордоном. Взаємовизнання кваліфікованого е-підпису допоможе українцям та нашим бізнесам отримувати певні послуги чи ідентифікувати свою особу значно простіше.

Мінцифри зазначає, що взаємне визнання електронних підписів це довготривалий процес, але експериментальний проєкт дозволить до укладення угоди з ЄС вирішити нагальні потреби у сфері е-послуг.

Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 6 жовтня 252 голосами підтримала у другому читанні і в цілому законопроєкт №5270 про запровадження е-резидентства в Україні.