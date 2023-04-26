В Бразилии запрещают Telegram: в чем причина

В Бразилии суд решил запретить Telegram, поскольку приложение не предоставляло Федеральной полиции все данные о якобы зарегистрированных на платформе неонацистских группах. В стране обязали телефонные операторы и магазины приложений немедленно удалить приложение.

Телефонные компании Vivo, Claro, Tim and Oi и Google и Apple, ответственные за магазины приложений Playstore и App Store, получили письмо о приостановке работы Telegram в среду, 26 апреля, пишет издание G1.

После того, как вмешиваться судебные органы, 21 апреля в компании все же предоставили часть данных, запрашиваемая местной полицией. Однако корпорация отказалась предоставить контакты и данные участников и администраторов группы с неонацистским контентом.

Кроме запрета на приложение, суд наложил штраф на Telegram в размере 1 миллиона реалов (почти 188 тыс долларов) за каждый день отказа предоставлять информацию о неонацистах.

Запрос на доступ к данным неонацистской группировки был сделан после того, как полиция в ходе расследования стрельбы в школе города Аракрус, из-за которой погибли четыре человека, обнаружила взаимосвязь 16-летнего убийцы с антисемитскими группами в Telegram.

Правоохранители попросили платформу предоставить данные администраторов и членов групп, чтобы установить связи и выяснить, повлияла ли такая связь на преступление в Аракрусе.