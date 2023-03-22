В Нидерландах запретят TikTok на телефонах госслужащих

Нидерландским государственным служащим в скором времени больше не будет разрешено использовать китайское приложение TikTok на своих рабочих телефонах.

Об этом сообщило министерство внутренних дел Нидерландов после аналогичных решений других европейских стран, пишет Reuters.

Отмечается, что министерство Нидерландов заявило, что не рекомендует на правительственных телефонах использовать все приложения из "стран с агрессивной киберпрограммой, ориентированной на Нидерланды или голландские интересы".

В прошлом месяце нидерландская разведывательная служба AIVD отметила Китай, Россию, Иран и Северную Корею как имеющие такую наступательную киберпрограмму, которая создает риск шпионажа.

В свою очередь TikTok продолжает настаивать на том, что недавние запреты основаны на "фундаментальных ошибках и обусловлены более широкой геополитикой", добавив, что он потратил более 1,5 миллиарда долларов на строгие усилия по безопасности данных и отвергает обвинения в шпионаже.

Напомним, в последнее время уже ряд стран приняли меры против китайского приложения TikTok из-за проблем с конфиденциальностью и безопасностью. Запрет на пользование приложением на служебных телефонах выдали для чиновников, в частности, Еврокомиссии, Дании, Бельгии, Канады и США .

В настоящее время Великобритания заявила, что планирует запретить TikTok на правительственных устройствах. См. также Новая Зеландия заявила, что запретит TikTok на государственных устройствах из-за проблем кибербезопасности.

Напомним, администрация американского президента Джо Байдена требует, чтобы китайские владельцы TikTok продали свои доли в популярном приложении, иначе соцсеть может столкнуться с запретом в США.