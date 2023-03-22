У Нідерландах заборонять TikTok на телефонах держслужбовців

Нідерландським державним службовцям незабаром більше не буде дозволено використовувати китайський додаток TikTok на своїх робочих телефонах.

Про це повідомило міністерство внутрішніх справ Нідерландів після аналогічних рішень інших європейських країн, пише Reuters.

Зазначається, що міністерство Нідерландів заявило, що не рекомендує на урядових телефонах використовувати всі додатки з "країн з агресивною кіберпрограмою, націленою на Нідерланди або голландські інтереси".

Минулого місяця нідерландська розвідувальна служба AIVD зазначила Китай, Росію, Іран і Північну Корею як такі, що мають таку наступальну кіберпрограму, яка створює ризик шпигунства.

Своєю чергою TikTok продовжує наполягати на тому, що нещодавні заборони засновані на "фундаментальних помилках і зумовлені ширшою геополітикою", додавши, що він витратив понад 1,5 мільярда доларів на суворі зусилля з безпеки даних і відкидає звинувачення у шпигунстві.

Нагадаємо, останнім часом вже низка країн вжили заходів проти китайського застосунку TikTok через проблеми з конфіденційністю та безпекою. Заборону на користування додатком на службових телефонах видали для чиновників, зокрема, Єврокомісії, Данії, Бельгії, Канади та США.

Наразі Велика Британія заявила, що планує заборонити TikTok на урядових пристроях. Також Нова Зеландія заявила, що заборонить TikTok на державних пристроях через проблеми кібербезпеки.

Нагадаємо, адміністрація американського президента Джо Байдена вимагає, щоб китайські власники TikTok продали свої частки у популярному застосунку, інакше соцмережа може зіткнутися з забороною у США.