У Бразилії забороняють Telegram: в чому причина

У Бразилії суд вирішив заборонити Telegram, оскільки додаток не надавав Федеральній поліції всі дані про неонацистські групи, які ніби-то зареєстровані на платформі. В країні обов’язали телефонних операторів і магазини додатків негайно видалити додаток.

Телефонні компанії Vivo, Claro, Tim and Oi і Google і Apple, відповідальні за магазини додатків Playstore і App Store, отримали лист про призупинення роботи Telegram у середу, 26 квітня, пише видання G1.

Після того, як втручатися судові органи, 21 квітня у компанії все ж надали частину даних, які запитувала місцева поліція. Проте корпорація відмовилася надати контакти та дані учасників і адміністраторів групи з неонацистським контентом.

Окрім заборони додатку, суд наклав штраф на Telegram у розмірі 1 мільйона реалів (майже 188 тис доларів) за кожен день відмови надавати інформацію про неонацистів.

Запит на доступ до даних неонацистського угруповання було зроблено після того, як поліція в ході розслідування стрілянини в школі міста Аракрус, через яку загинули четверо людей, виявила взаємозв'язок 16-річного вбивці з антисемітськими групами в Telegram.

Правоохоронці попросили платформу надати дані адміністраторів та членів груп, щоб встановити зв'язки та з'ясувати, чи вплинув такий зв'язок на злочин в Аракрусі.