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У Бразилії забороняють Telegram: в чому причина
У Бразилії суд вирішив заборонити Telegram, оскільки додаток не надавав Федеральній поліції всі дані про неонацистські групи, які ніби-то зареєстровані на платформі. В країні обов’язали телефонних операторів і магазини додатків негайно видалити додаток.
Телефонні компанії Vivo, Claro, Tim and Oi і Google і Apple, відповідальні за магазини додатків Playstore і App Store, отримали лист про призупинення роботи Telegram у середу, 26 квітня, пише видання G1.
Після того, як втручатися судові органи, 21 квітня у компанії все ж надали частину даних, які запитувала місцева поліція. Проте корпорація відмовилася надати контакти та дані учасників і адміністраторів групи з неонацистським контентом.
Окрім заборони додатку, суд наклав штраф на Telegram у розмірі 1 мільйона реалів (майже 188 тис доларів) за кожен день відмови надавати інформацію про неонацистів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Запит на доступ до даних неонацистського угруповання було зроблено після того, як поліція в ході розслідування стрілянини в школі міста Аракрус, через яку загинули четверо людей, виявила взаємозв'язок 16-річного вбивці з антисемітськими групами в Telegram.
Правоохоронці попросили платформу надати дані адміністраторів та членів груп, щоб встановити зв'язки та з'ясувати, чи вплинув такий зв'язок на злочин в Аракрусі.