В Украине создается единая платформа видеонаблюдения – Шмигаль

В единую всеукраинскую платформу видеонаблюдения уже интегрировано более 8 тысяч видеокамер, необходимых для улучшения ситуации с безопасностью в стране. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на прошедшем заседании правительства.

"Важной задачей является защита украинцев от преступности. Создаем единую платформу видеонаблюдения. Из более 50 тысяч имеющихся видеокамер более 8 тысяч уже интегрировано, и эта работа продолжается", - подчеркнул премьер.

Он добавил, что власти Украины изменяют стандарты безопасности в гражданской жизни, что является потребностью военного времени, которая сохранится и после войны. Поэтому формирование безопасной среды для украинцев станет одним из приоритетов правительства на 2024 и последующие годы.

Напомним, министр внутренних дел Игорь Клименко ранее заявил, что из 50 тысяч камер, которые планируется установить, более 7 тысяч будут так называемыми "интеллектуальными". Результаты анализа видеоматериалов с камер наблюдения используются правоохранителями для раскрытия преступлений, в том числе военных.

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