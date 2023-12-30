С 1 января на дорогах Украины заработают еще 50 дополнительных камер видеонаблюдения

С 1 января 2024 года на дорогах Украины приступят к работе 50 новых комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Из них 19 комплексов возобновили свою работу после полномасштабного вторжения России в Украину, а еще 31 прибор контроля заработал впервые.

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

В частности, в Киеве и области будут введены 6 комплексов (2 новых и 4 восстановлены), в Николаеве и области работу начнут 12 комплексов (6 новых и 6 восстановленных), в Борисполе и Кривом Роге – по 2 новых комплекса. Также будут работать комплексы в Полтаве, Чернигове, Виннице, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львове и Львовской областях, а также в Одесской области.

Общее количество комплексов фиксации с 1 января 2024 составит 265.

Камеры видеонаблюдения будут размещены по следующим адресам:

Киев – просп. Броварской/ст. м. Левобережная, направление направления прибора ст. м. Левобережная

Киевская обл ., 5 комплексов на 28 км+342 автодороги М-01, на 28 км+342 автодороги М-01, на 35 км+352 автодороги М-05, на 28 км+450 автодороги М-05, на 46 км+ 050 автодороги М-06.

Борисполь : ул. Броварская, 1-А, ул. Киевский шлях, 2-Б.

Кривой Рог : два комплекса, (один напротив другого) на просп. 200-летие Кривого Рога, 14.

Николаев, 11 комплексов: просп. Героев Украины, 9-Т, просп. Героев Украины, 55, ул. Большая Морская, 13, просп. Центральная, 96, просп. Богоявленский, 42-А, просп. Богоявленский, 55/2, просп. Героев Украины, 9-Т, просп. Героев Украины, 20, просп. Центральный, 160 Богоявленский, 125, просп. Богоявленский, 140.

Николаевская обл ., 1 комплекс на 294 км+260 автодороги М-05, направление направления прибора с. Мазурное .

Полтава : на ул. Европейская, 108 и по ул. Решетиловская, 32

Полтавская обл. – на 30 км+459 автодороги М-22.

Чернигов, 5 комплексов: ул. Ивана Мазепы, 58, ул. Ивана Мазепы, 55, просп. Мира, 192, ул. Жабинского, 2-Б ул. Казачья, 22.

Черниговская обл. – на 113 км+864 автодороги М-01.

Винницкая обл ., 3 комплекса: на 417 км+815 автодороги М-30, на 294 км+567 автодороги М-21, на 294 км+619 автодороги М-21.

Волынская обл. – на 97 км+990 автодороги Н-22.

Житомирская обл. 2 комплекса на 190 км+150 автодороги М-21, и на 247 км+134 автодороги М-06, направление направления прибора г. Киев.

Закарпатская обл. – на 226 км+887 автодороги Н-13.

Ивано-Франковская обл., 4 комплекса на 322 км+566 автодороги Н-09, на 120 км+854 автодороги Н-10, на 124 км+050 автодороги Н-10 на 66 км+610 автодороги Н-10.

Львов – ул. Стрыйская, 35.

Львовская обл ., 4 комплекса: на 66 км+283 автодороги М-09, на 447 км+803 автодороги М-06, на 3 км+064 автодороги Н-17, на 4 км+898 автодороги Н-17.

Одесская обл., 3 комплекса : на 96 км+449 автодороги М-15, на 120 км+354 автодороги М-15, на 364 км+792 автодороги М-05.

Добавим, что за нарушение статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (превышение установленных ограничений скорости) предусмотрены следующие штрафы:

за превышение скорости более чем на 20 км/ч – 340 грн.;

больше чем на 50 км/ч – 1700 грн.

В течение десяти месяцев 2023 комплексы автоматической фиксации зарегистрировали 2 164 101 нарушений правил дорожного движения.