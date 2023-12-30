З 1 січня на дорогах України запрацюють ще 50 додаткових камер відеоспостереження

З 1 січня 2024 року на дорогах України почнуть роботу 50 нових комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР. З них 19 комплексів відновили свою роботу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а ще 31 прилад контролю запрацював вперше.

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Зокрема, у Києві та області буде введено 6 комплексів (2 нових та 4 відновлені), у Миколаєві та області роботу розпочнуть 12 комплексів (6 нових та 6 відновлених), в Борисполі та Кривому Розі – по 2 нових комплекси. Також запрацюють комплекси в Полтаві, Чернігові, Вінниці, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львові та Львівській областях, а також в Одеській області.

Загальна кількість комплексів фіксації з 1 січня 2024 року складе 265.

Камери відеоспостереження будуть розміщені за такими адресами:

Київ - просп. Броварський/ст. м. Лівобережна, напрямок спрямування приладу ст. м. Лівобережна

Київська обл., 5 комплексів на 28 км+342 автодороги М-01, на 28 км+342 автодороги М-01, на 35 км+352 автодороги М-05, на 28 км+450 автодороги М-05, на 46 км+050 автодороги М-06.

Бориспіль: вул. Броварська, 1-А, вул. Київський шлях, 2-Б.

Кривий Ріг: два комплекси, (один навпроти іншого) на просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14.

Миколаїв, 11 комплексів: просп. Героїв України, 9-Т, просп. Героїв України, 55, вул. Велика Морська, 13, просп. Центральний, 96, просп. Богоявленський, 42-А, просп. Богоявленський, 55/2, просп. Героїв України, 9-Т, просп. Героїв України, 20, просп. Центральний, 160, просп. Богоявленський, 125, просп. Богоявленський, 140.

Миколаївська обл., 1 комплекс на 294 км+260 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Мазурове.

Полтава: на вул. Європейська, 108 та на вул. Решетилівська, 32.

Полтавська обл. - на 30 км+459 автодороги М-22.

Чернігів, 5 комплексів: вул. Івана Мазепи, 58, вул. Івана Мазепи, 55, просп. Миру, 192, вул. Жабинського, 2-Б вул. Козацька, 22.

Чернігівська обл. - на 113 км+864 автодороги М-01.

Вінницька обл., 3 комплекси: на 417 км+815 автодороги М-30, на 294 км+567 автодороги М-21, на 294 км+619 автодороги М-21.

Волинська обл. - на 97 км+990 автодороги Н-22.

Житомирська обл. 2 комплекси на 190 км+150 автодороги М-21, і на 247 км+134 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу м. Київ.

Закарпатська обл. - на 226 км+887 автодороги Н-13.

Івано-Франківська обл., 4 комплекси на 322 км+566 автодороги Н-09, на 120 км+854 автодороги Н-10, на 124 км+050 автодороги Н-10 на 66 км+610 автодороги Н-10.

Львів - вул. Стрийська, 35.

Львівська обл., 4 комплекси: на 66 км+283 автодороги М-09, на 447 км+803 автодороги М-06, на 3 км+064 автодороги Н-17, на 4 км+898 автодороги Н-17.

Одеська обл., 3 комплекси: на 96 км+449 автодороги М-15, на 120 км+354 автодороги М-15, на 364 км+792 автодороги М-05.

Додамо, що за порушення статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (перевищення встановлених обмежень швидкості) передбачено такі штрафи:

за перевищення швидкості більше ніж на 20 км/год – 340 грн;

більше ніж на 50 км/год – 1700 грн.

Протягом десяти місяців 2023 року комплекси автоматичної фіксації зареєстрували 2 164 101 порушень правил дорожнього руху.