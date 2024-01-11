В Україні створюється єдина платформа відеоспостереження – Шмигаль

В єдину всеукраїнську платформу відеоспостереження вже інтегровано понад 8 тисяч відеокамер, необхідних для покращення ситуації з безпекою в країні. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на минулому засіданні уряду.

"Важливим завданням є захист українців від злочинності. Створюємо єдину платформу відеоспостереження. Із понад 50 тисяч наявних відеокамер понад 8 тисяч уже інтегровано, і ця робота постійно триває", - підкреслив прем'єр.

Він додав, що влада України змінює стандарти безпеки в цивільному житті, що є потребою воєнного часу, яка збережеться і після війни. Через це формування безпечного середовища для українців стане одним із пріоритетів уряду на 2024 і наступні роки.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко раніше заявив, що з 50 тисяч камер, які планується встановити, понад 7 тисяч будуть так званими "інтелектуальними". Результати аналізу відеоматеріалів з камер спостереження використовуються правоохоронцями для розкриття злочинів, зокрема військових.

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