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Категория
IT и Телеком
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Хакеры Anonymous взломали сайт "Газпрома" и выложили в сеть переписку компании

Хакеры Anonymous взломали сайт "Газпрома" и выложили в сеть переписку компании

Международная команда хакеров Anonymous взломала сайт российского газового монополиста — компании “Газпром” — и выложила в сеть ее переписку.

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Хакеры выложили в сеть 768 000 новых электронных писем (728 ГБ) компании "Газпром Линде Инжиниринг", которая специализируется на проектировании объектов газо- и нефтехимической переработки и нефтеперерабатывающих заводов.

Напомним, ранее хакеры из группировки NB65, которая связана с Anonymous, подключились к камерам наблюдения в Москве.

Автор:
Степан Крьока