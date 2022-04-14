- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
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Хакеры Anonymous взломали сайт "Газпрома" и выложили в сеть переписку компании
Международная команда хакеров Anonymous взломала сайт российского газового монополиста — компании “Газпром” — и выложила в сеть ее переписку.
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Хакеры выложили в сеть 768 000 новых электронных писем (728 ГБ) компании "Газпром Линде Инжиниринг", которая специализируется на проектировании объектов газо- и нефтехимической переработки и нефтеперерабатывающих заводов.
Напомним, ранее хакеры из группировки NB65, которая связана с Anonymous, подключились к камерам наблюдения в Москве.