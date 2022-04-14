Хакеры Anonymous взломали сайт "Газпрома" и выложили в сеть переписку компании

Международная команда хакеров Anonymous взломала сайт российского газового монополиста — компании “Газпром” — и выложила в сеть ее переписку.

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Хакеры выложили в сеть 768 000 новых электронных писем (728 ГБ) компании "Газпром Линде Инжиниринг", которая специализируется на проектировании объектов газо- и нефтехимической переработки и нефтеперерабатывающих заводов.

JUST IN: #Anonymous just leaked 768,000 new emails (728GB) via #DDoSecrets from Gazprom Linde Engineering, which specializes in designing gas and petrochemical processing facilities and oil refineries. #OpRussia #OpKremlin #FreeUkraine ⤵️ pic.twitter.com/kfn10lIcEo — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) April 14, 2022

Напомним, ранее хакеры из группировки NB65, которая связана с Anonymous, подключились к камерам наблюдения в Москве.