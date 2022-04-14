Хакери Anonymous зламали сайт "Газпрому" і виклали в мережу листування компанії

Міжнародна команда хакерів Anonymous зламала сайт російського газового монополіста компанії "Газпром" і виклала в мережу її листування.

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Хакери виклали в мережу 768 000 нових електронних листів (728 ГБ) компанії "Газпром Лінде Інжиніринг", яка спеціалізується на проєктуванні об'єктів газо- та нафтохімічної переробки та нафтопереробних заводів.

JUST IN: #Anonymous just leaked 768,000 new emails (728GB) via #DDoSecrets from Gazprom Linde Engineering, which specializes in designing gas and petrochemical processing facilities and oil refineries. #OpRussia #OpKremlin #FreeUkraine ⤵️ pic.twitter.com/kfn10lIcEo — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) April 14, 2022

Нагадаємо, раніше хакери з угруповання NB65, пов'язаного з Anonymous, підключилися до камер спостереження в Москві.