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- ІТ та Телеком
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Хакери Anonymous зламали сайт "Газпрому" і виклали в мережу листування компанії
Міжнародна команда хакерів Anonymous зламала сайт російського газового монополіста компанії "Газпром" і виклала в мережу її листування.
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Хакери виклали в мережу 768 000 нових електронних листів (728 ГБ) компанії "Газпром Лінде Інжиніринг", яка спеціалізується на проєктуванні об'єктів газо- та нафтохімічної переробки та нафтопереробних заводів.
Нагадаємо, раніше хакери з угруповання NB65, пов'язаного з Anonymous, підключилися до камер спостереження в Москві.