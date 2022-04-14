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ІТ та Телеком
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Хакери Anonymous зламали сайт "Газпрому" і виклали в мережу листування компанії

Хакери Anonymous зламали сайт "Газпрому" і виклали в мережу листування компанії

Міжнародна команда хакерів Anonymous зламала сайт російського газового монополіста компанії "Газпром" і виклала в мережу її листування.

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Хакери виклали в мережу 768 000 нових електронних листів (728 ГБ) компанії "Газпром Лінде Інжиніринг", яка спеціалізується на проєктуванні об'єктів газо- та нафтохімічної переробки та нафтопереробних заводів.

Нагадаємо, раніше хакери з угруповання NB65, пов'язаного з Anonymous, підключилися до камер спостереження в Москві.

Автор:
Степан Крьока