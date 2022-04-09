F*ck Vladimir Putin: хакеры взломали московские камеры наблюдения и передали "привет" Путину (ВИДЕО)

Хакеры из группировки NB65, которая связана с Anonymous, подключились к камерам наблюдения в Москве.

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Об этом группировка NB65 сообщила на своем аккаунте в Twitter.

В своем сообщении хакеры заявили россиянам и правительству РФ о том, что лучше бы они не вторгались в Украину.

"Доброе утро, Москва. Просто хотел, чтобы вы знали, что мы всегда наблюдаем. Камеры безопасности на Родине не очень защищены, не правда ли? Слава Украине!", – говорится в заявлении.

Кроме этого, представители NB65 передали особый "привет" президенту РФ Владимиру Путину: F*ck Vladimir Putin.

Напомним, международная хакерская группировка Anonymous после полномасштабного вторжения РФ в Украину заявила, что "пора заткнуть рот Владимира Путина его же грязными деньгами", и поэтому они проведут операцию специально для российского президента-агрессора.

После этого, сайты Кремля, Минобороны РФ, Роскомнадзора и некоторых пропагандистских медиа упали.

Также на некоторых телеканалах взломан сигнал и вместо обычных программ люди видели изображения украинского флага и слышали украинскую музыку.

Ранее представители Anonymous заявили, что они начинают кибервойну против России.