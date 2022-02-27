Хакеры заглушили переговоры оккупантов гимном Украины

Представители международной хакерской группировки Anonymous взломали частоту связи российской армии и заглушили ее гимном Украины.

"Российские силы, которые только что говорили о "засаде", сейчас заглушаются музыкой. Они не могут координировать свои действия, если не могут общаться", – сообщили хакеры в Twitter.

Russian forces, who were just talking about an "ambush", are currently being drowned out with music.



They cannot coordinate if they cannot communicate.#Anonymous #SolidarityWithUkraine pic.twitter.com/6qyvoUth9o — Anon 🏴 (@DeepNetAnon) February 26, 2022

Ранее представители международной хакерской группировки Anonymous заявили, что "пора заткнуть рот Владимира Путина его же грязными деньгами", и поэтому они проведут операцию специально для российского президента-агрессора.

После этого сайты Кремля, Минобороны РФ, Роскомнадзора и некоторых пропагандистских медиа упали.

Напомним, хакерская сеть Anonymous заявила, что она начинает кибервойну против РФ.

Как известно, 24 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил фактическую войну Украине. Четвертые сутки страна находится под обстрелом ракет и систем залпового огня.