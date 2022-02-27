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Категория
IT и Телеком
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Хакеры заглушили переговоры оккупантов гимном Украины

Хакеры заглушили переговоры оккупантов гимном Украины
Фото: Pexels

Представители международной хакерской группировки Anonymous взломали частоту связи российской армии и заглушили ее гимном Украины.

"Российские силы, которые только что говорили о "засаде", сейчас заглушаются музыкой. Они не могут координировать свои действия, если не могут общаться", – сообщили хакеры в Twitter.

Ранее представители международной хакерской группировки Anonymous заявили, что "пора заткнуть рот Владимира Путина его же грязными деньгами", и поэтому они проведут операцию специально для российского президента-агрессора. 

После этого сайты Кремля, Минобороны РФ, Роскомнадзора и некоторых пропагандистских медиа упали. 

Напомним, хакерская сеть Anonymous заявила, что она начинает кибервойну против РФ.

Как известно, 24 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил фактическую войну Украине. Четвертые сутки страна находится под обстрелом ракет и систем залпового огня. 

Автор:
Дмитрий Нарожный