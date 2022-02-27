Хакери заглушили переговори окупантів гімном України

Представники міжнародного хакерського угруповання Anonymous зламали частоту зв'язку російської армії та заглушили її гімном України.

"Російські сили, які щойно говорили про "засідку", зараз заглушаються музикою. Вони не можуть координувати свої дії, якщо не можуть спілкуватися", – повідомили хакери у Twitter.

Russian forces, who were just talking about an "ambush", are currently being drowned out with music.



They cannot coordinate if they cannot communicate.#Anonymous #SolidarityWithUkraine pic.twitter.com/6qyvoUth9o — Anon 🏴 (@DeepNetAnon) February 26, 2022

Раніше представники міжнародного хакерського угруповання Anonymous заявили, що "пора заткнути рота Володимира Путіна його ж брудними грошима", і тому вони проведуть операцію спеціально для російського президента-агресора.

Після цього сайти Кремля, Міноборони РФ, Роскомнагляду та деяких пропагандистських медіа впали.

Нагадаємо, хакерська мережа Anonymous заявила, що вона починає кібервійну проти РФ.

Як відомо, 24 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив фактичну війну Україні. Четверту добу країна перебуває під обстрілом ракет та систем залпового вогню.