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Хакери заглушили переговори окупантів гімном України
Представники міжнародного хакерського угруповання Anonymous зламали частоту зв'язку російської армії та заглушили її гімном України.
"Російські сили, які щойно говорили про "засідку", зараз заглушаються музикою. Вони не можуть координувати свої дії, якщо не можуть спілкуватися", – повідомили хакери у Twitter.
Раніше представники міжнародного хакерського угруповання Anonymous заявили, що "пора заткнути рота Володимира Путіна його ж брудними грошима", і тому вони проведуть операцію спеціально для російського президента-агресора.
Після цього сайти Кремля, Міноборони РФ, Роскомнагляду та деяких пропагандистських медіа впали.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, хакерська мережа Anonymous заявила, що вона починає кібервійну проти РФ.
Як відомо, 24 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив фактичну війну Україні. Четверту добу країна перебуває під обстрілом ракет та систем залпового вогню.