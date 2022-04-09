F*ck Vladimir Putin: хакери зламали московські камери спостереження та передали "привіт" Путіну (ВІДЕО)

Хакери з угруповання NB65, яке пов'язане з Anonymous, підключилися до камер спостереження у Москві.

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Про це угруповання NB65 повідомило на своєму обліковому записі в Twitter.

У своєму повідомленні хакери заявили росіянам і урядів у Росії про те, що краще б вони не вдиралися в Україну.

"Доброго ранку, Москва. Просто хотів, щоб ви знали, що ми завжди спостерігаємо. Камери безпеки на Батьківщині не дуже захищені, чи не так? Слава Україні!" – йдеться у заяві.

Крім цього, представники NB65 передали особливий "привіт" президенту РФ Володимиру Путіну: F*ck Vladimir Putin.

Нагадаємо, міжнародне хакерське угруповання Anonymous після повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявило, що "пора заткнути рота Володимира Путіна його ж брудними грошима", і тому вони проведуть операцію спеціально для російського президента-агресора.

Після цього сайти Кремля, Міноборони РФ, Роскомнагляду та деяких пропагандистських медіа впали.

Також на деяких телеканалах зламаний сигнал, і замість звичайних програм люди бачили зображення українського прапора та чули українську музику.

Раніше представники Anonymous заявили, що вони починають кібервійну проти Росії.