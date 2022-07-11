Через Керченский пролив прошло более 80 гражданских суден

За прошедшие сутки Военно-морские силы Украины зафиксировали прохождение через Керченский пролив более 80 гражданских суден, которые выходили из российских портов или направлялись к ним, сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

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"ВМС ВС Украины продолжают фиксировать проход гражданских суден в/из портов РФ через Керченский пролив. За сутки: к Азовскому морю – 34 судна, из них 11 суден двигались из пролива Босфор; к Черному морю – 47 суден, из них девять судов продолжили движение в направлении пролива Босфор", - говорят в ВМС.

Вместе с тем, в Акватории Черного и Азовского морей корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на поражении важных объектов военной и гражданской инфраструктуры крылатыми ракетами, блокировании действий сил и средств ВМС и Государственной пограничной службы.

"В готовности к ракетным ударам противник удерживает два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр", – говорится в сообщении.

Напомним, Украина объявила о возможности для судов, перевозящих сельскохозяйственную продукцию, заходить в Килийский устье Дуная, по которому проходит граница с Румынией, через судоходный канал устья Быстрого.