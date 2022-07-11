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Через Керченську протоку пройшло більше 80 цивільних суден
Протягом минулої доби Військово-морські сили України зафіксували проходження через Керченську протоку понад 80 цивільних суден, які виходили з російських портів або прямували до них, повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
"ВМС ЗС України продовжують фіксувати прохід цивільних суден до/з портів РФ через Керченську протоку. За добу: до Азовського моря – 34 судна, з них 11 суден рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря – 47 суден, з них дев'ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор", - кажуть у ВМС.
Разом із тим в Акваторії Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на ураженні важливих об’єктів військової та цивільної інфраструктури крилатими ракетами, блокуванні дій сил і засобів ВМС та Державної прикордонної служби.
"У готовності до ракетних ударів противник утримує два носії крилатих ракет морського базування "Калібр", – йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, Україна оголосила про можливість для суден, що перевозять сільськогосподарську продукцію, заходити до Кілійського гирла Дунаю, по якому проходить кордон з Румунією, через судноплавний канал гирла Бистрого.