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Категория
Транспорт
Дата публикации

Киев вводит ограничения для движения грузовиков: это связано с жарой

Грузовик
Грузовик. Фото: Depositphotos

В Киеве со среды, 5 июля, из-за жары будут действовать ограничения движения для грузовиков. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

При температуре воздуха свыше +28°С с 10:00 до 22:00 грузовики не смогут въезжать в столицу и передвигаться по городу.

Ограничение будет касаться тяжеловесных транспортных средств общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Как добавили в КГГА, контроль соблюдения ограничений будет осуществлять патрульная полиция.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Артем Ющенко