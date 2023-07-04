Київ запроваджує обмеження для руху вантажівок: це повʼязано зі спекою

У Києві з середи, 5 липня, через спеку діятимуть обмеження руху для вантажівок. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що при температурі повітря понад +28°С із 10:00 до 22:00 вантажівки не зможуть вʼїджати в столицю й пересуватися містом.

Обмеження стосуватиметься великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь у понад 7 тонн.

Як додали в КМДА, контроль за дотриманням обмежень здійснюватиме патрульна поліція.

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