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Київ запроваджує обмеження для руху вантажівок: це повʼязано зі спекою
У Києві з середи, 5 липня, через спеку діятимуть обмеження руху для вантажівок. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Зазначається, що при температурі повітря понад +28°С із 10:00 до 22:00 вантажівки не зможуть вʼїджати в столицю й пересуватися містом.
Обмеження стосуватиметься великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь у понад 7 тонн.
Як додали в КМДА, контроль за дотриманням обмежень здійснюватиме патрульна поліція.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Джерело фото: ua.depositphotos.com