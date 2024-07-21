Киевский фуникулер останавливается до конца лета: в чем причина

С 22 июля по 26 августа 2024 года киевский фуникулер будет закрыт на ежегодный плановый ремонт.

Об этом сообщила компания "Киевпасстранс".

Согласно плану ремонтных работ, будет произведен ремонт машинного, компрессорного и тиристорного зала.

Также специалисты проведут сокращение троса, обследуют контактную сеть и шпалы с частичной заменой. Кроме того, выполнят текущий ремонт вагонов фуникулера.

Особое внимание будет уделено безопасности пассажиров. Перед возобновлением работы фуникулера специалисты проведут тщательные статические и динамические испытания под нагрузкой.

Фуникулер является важной частью транспортной инфраструктуры Киева, соединяя Почтовую площадь с Михайловской, поэтому Киевпастранс просит киевлян и гостей города учесть временное прекращение работы фуникулера при планировании своих маршрутов. Во время ремонта рекомендуется пользоваться альтернативными видами транспорта.

Ожидается, что после завершения ремонтных работ фуникулер возобновит свою работу 27 августа 2024 года.

Ремонт фуникулера: какие работы проводились в 2022 году

Фуникулер в Киеве был открыт в 1906 году. Сначала он соединял верхнюю трассу Владимирской горки и улицу Боричев Тик. В 1928 году фуникулер был реконструирован, с продолжением линии еще на 38 метров до улицы Петра Сагайдачного. Также реконструкция проводилась в 1958 и 1984 годах.

В последние годы фуникулер ежегодно закрывают для проведения регламентных работ, испытаний и технического осмотра.

Крайний плановый ремонт фуникулера прошел в июне 2022 года. Тогда специалисты "Киевпасстранса" осуществили техническое обслуживание и обследование узлов, агрегатов, движителей и систем подъемника Также они обследовали пути и контактную сеть. Кроме того, система безопасности вагонов успешно прошла испытания под большой нагрузкой.