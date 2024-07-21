Київський фунікулер зупиняється до кінця літа: в чому причина

З 22 липня по 26 серпня 2024 року київський фунікулер буде закрито на щорічний плановий ремонт.

Про це повідомила компанія "Київпастранс".

Згідно з планом ремонтних робіт, буде проведено ремонт машинної, компресорної та тиристорної зали.

Також спеціалісти проведуть скорочення троса, обстежать контактну мережу та шпали з частковою заміною. Крім того, виконають поточний ремонт вагонів фунікулера.

Особливу увагу буде приділено безпеці пасажирів. Перед відновленням роботи фунікулера фахівці проведуть ретельні статичні та динамічні випробування під навантаженням.

Фунікулер є важливою частиною транспортної інфраструктури Києва, з'єднуючи Поштову площу з Михайлівською, тому "Київпастранс" просить киян та гостей міста врахувати тимчасове припинення роботи фунікулера при плануванні своїх маршрутів. На час ремонту рекомендується користуватися альтернативними видами транспорту.

Очікується, що після завершення ремонтних робіт фунікулер відновить свою роботу 27 серпня 2024 року.

Ремонт фунікулера: які роботи проводили 2022 року

Фунікулер у Києві було відкрито у 1906 році. Спочатку він сполучав верхню трасу Володимирської гірки та вулицю Боричів Тік. У 1928 році фунікулер реконструювали, з продовженням лінії ще на 38 метрів до вулиці Петра Сагайдачного. Також реконструкцію проводили в 1958 та 1984 роках.

Останніми роками фунікулер щорічно закривають для проведення регламентних робіт, випробувань та технічного огляду.

Крайній плановий ремонт фунікулер пройшов у червні 2022 року. Тоді фахівці "Київпастрансу" здійснили технічне обслуговування і обстеження вузлів, агрегатів, рушіїв та систем підйомника. Також вони обстежили колії та контактну мережу. Крім того, система безпеки вагонів успішно пройшла випробування під великим навантаженням.