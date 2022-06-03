Киевский фуникулер снова закрывают на ремонт

После завершения работ по консервации вестибюля киевский фуникулер закрывается на плановый ремонт. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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"С началом полномасштабной агрессии России перед Киевом встал вопрос функционирования фуникулера как не только общественного транспорта, но и достопримечательности. Ведь фуникулер имеет статус памятника архитектуры, истории, науки и техники. Особенно ценно украшение вестибюлей, а именно витражи в исполнении украинских художников Валентина Задорожного и Николая Шкарапуты", – отметил первый заместитель председателя КМВА Николай Поворозник.

По его словам, вопрос консервации памятника удалось решить благодаря волонтерам. Так, витражи верхней станции закрыли 12 деревянными щитами, укрепив их огнестойким брезентом и оцинкованными железными листами. Аналогичные работы были проведены и на нижней станции. В целом защита витражей заняла больше месяца.

"Сейчас кроме консервации художественных элементов фуникулера стоит вопрос планового ежегодного ремонта, который должен проходить подъемник. Поэтому сейчас фуникулер закроется на плановый ремонт, чтобы при первой возможности открыть двери для посетителей", - заявил Поворозник.

Отметим, что фуникулер в Киеве был открыт в 1906 году. Сначала он соединял верхнюю трассу Владимирской горки и улицу Боричев Ток. В 1928 году фуникулер был реконструирован, с продолжением линии еще на 38 метров до улицы Петра Сагайдачного. В 1958 и 1984 годах фуникулер также подвергался коренной реконструкции.

В последние годы его ежегодно закрывают для проведения регламентных работ, испытаний и технического осмотра.