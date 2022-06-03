Київський фунікулер знову закривають на ремонт

Після завершення робіт із консервації вестибюля київський фунікулер закривається на плановий ремонт. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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"Із початком повномасштабної агресії Росії перед Києвом постало питання функціонування фунікулеру як не лише громадського транспорту, але й пам'ятки. Адже фунікулер має статус пам'ятки архітектури, історії, науки і техніки. Особливо цінним є оздоблення вестибюлів, а саме вітражі у виконанні українських художників Валентина Задорожного та Миколи Шкарапути", – зазначив перший заступник голови КМВА Микола Поворозник.

За його словами, питання консервації пам'ятки вдалось вирішити завдяки волонтерам. Так, вітражі верхньої станції закрили 12 дерев'яними щитами, укріпили їх вогнестійким брезентом та оцинкованими залізними листами. Аналогічні роботи було проведено і на нижній станції. Загалом захист вітражів зайняв більше місяця.

"Зараз, окрім консервації художніх елементів фунікулеру, стоїть питання планового щорічного ремонту, який повинен проходити підйомник. Тому зараз фунікулер закриється на плановий ремонт, щоб за першої нагоди відкрити двері для відвідувачів", – заявив Поворозник.

Зазначимо, що фунікулер у Києві було відкрито у 1906 році. Спочатку він сполучав верхню трасу Володимирської гірки та вулицю Боричів Тік. 1928 року фунікулер був реконструйований, з продовженням лінії ще на 38 метрів до вулиці Петра Сагайдачного. У 1958 та 1984 роках фунікулер також піддавався докорінній реконструкції.

В останні роки його щорічно закривають для проведення регламентних робіт, випробувань та технічного огляду.