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Транспорт
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На границе с Молдовой временно ограничат движение транспорта: ремонтируют мост через Днестр

На границе с Молдовой временно ограничат движение транспорта: ремонтируют мост через Днестр
Фото: Винницкая ОВА

На мосту через реку Днестр в пределах международного пункта пропуска "Могилев-Подольский — Отач" на молдавско-украинской границе продлили срок проведения ремонтных работ ориентировочно на 14 суток.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Отмечается, что из-за ремонтных работ возможно ограничение движения транспорта через мост.

В ведомстве советуют перевозчикам учесть данную информацию при планировании маршрутов через границу Украины и Молдовы.

Заметим, что ремонтные работы на указанном КПП начались 10 октября.

На каких КПП задержки движения

В пункте пропуска "Нижанковичи — Мальховице" на границе с Польшей   с 1 октября 2024 прекратили осуществление таможенных формальностей и пропуск транспортных средств. КПП готовят к полноценному открытию.

С 23 сентября меняют асфальтное покрытие в пределах пункта пропуска "Корчева — Краковец" на направлении въезда в Республику Польша (выезд из Украины) в зоне оформления грузовых транспортных средств.

А 24 сентября ремонтные работы начались в пункте пропуска "Рава-Русская – Хребенное".

Напомним, в пункте пропуска на украино-польской границе "Шегини-Медика" 26 августа   начались ремонтные работы. Поэтому возможно замедление движения транспортных средств. Ремонт продлится полтора месяца.

Ранее сообщалось, что в пункте пропуска "Устилуг-Зосин" на украинско-польской границе возможны задержки движения транспорта из-за реконструкции участка дороги. Ремонтные работы продлятся до 30 ноября 2024 года.

Автор:
Светлана Манько