На границе с Венгрией заработают два пункта пропуска

Украина и Венгрия работают над развитием приграничной инфраструктуры, что позволит увеличить пропускную способность на границе.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач встретился с заместителем министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Мадером.

В ходе встречи стороны обсудили развитие автомобильных пунктов пропуска, развитие железнодорожного сообщения и совместное участие в программе Евросоюза "Механизм сообщения Европы".

"Первым приоритетом для нас является запуск пустых грузовиков через пункт пропуска "Лужанка — Берегшурань", ведь это позволит разгрузить единственный грузовой пункт пропуска "Чоп — Захонь". Со своей стороны, мы создали все необходимые условия для этого, в частности обновили дорожное покрытие на пункте пропуска, провели все необходимые процедуры ратификации", — подчеркнул Деркач.

Он добавил, что венгерская сторона также в скором времени, как ожидается, ратифицирует соответствующее решение и пустые грузовики смогут пересекать "Лужанку".

"Ратификация изменений в профильное Соглашение также позволит открыть пункт пропуска "Великая Паладь — Нодьгодош". Наше предложение — сделать это на временной инфраструктуре. Благодарен венгерской стороне за поддержку этого решения и готовность обеспечить нам техническую помощь", — подчеркнул замминистра.

Леванте Мадьор в свою очередь также подтвердил, что для Венгрии в вопросе сотрудничества с Украиной приоритетным является именно развитие границы и увеличение пропускной способности. Он выразил уверенность, что вскоре будут ратифицированы изменения, которые позволят начать движение Лужайкой и открыть Великую Паладь.

Во время переговоров украинская сторона также передала венгерским коллегам проект Стратегии по развитию пограничной инфраструктуры и операционный план для получения обратной связи и согласования совместного плана, который будет представлен Европейской Комиссии.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто во время встречи со своим украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Будапешт готов развивать пограничную инфраструктуру, а новый пограничный переход на границе Венгрии и Украины может открыть в этом году.

Украина открывает новые пункты пропуска на границе со странами ЕС и модернизирует существующую инфраструктуру

Правительство Украины утвердило соглашение с Венгрией, которое позволит открыть новый пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош" для легкового транспорта. Кроме этого, согласно соглашению, расширяется движение транспорта в пункте пропуска "Лужанка — Берегшурань", в том числе пассажирских и грузовых перевозок, а также пустых грузовиков.

Также правительство выделило дополнительно 222 миллиона гривен на строительство пограничной инфраструктуры с Польшей и модернизацию соответствующих пунктов пропуска, в частности для закупки мобильных сканеров.

В рамках сотрудничества Мининфраструктуры USAID продолжаются работы по модернизации наиболее приоритетных пунктов пропуска на западной границе.

Также напомним, что в Закарпатье между селом Белая Церковь (Тячевского района) и городом Сигета Мармация откроют новый пункт пропуска на украинско-румынской границе.