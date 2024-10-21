На кордоні з Угорщиною запрацюють два пункти пропуску

Україна та Угорщина працюють над розбудовою прикордонної інфраструктури, що дозволить збільшити пропускну спроможність на кордоні.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України

Зазначається, що заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач зустрівся з заступником міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Левенте Мадьором.

Під час зустрічі сторони обговорили розбудову автомобільних пунктів пропуску, розвиток залізничного сполучення та спільну участь у програмі Євросоюзу “Механізм сполучення Європи”.

“Першим пріоритетом для нас є запуск порожніх вантажівок через пункт пропуску “Лужанка – Берегшурань”, адже це дозволить розвантажити єдиний вантажний пункт пропуску “Чоп – Захонь”. Зі свого боку ми створили всі необхідні умови для цього, зокрема оновили дорожнє покриття на пункті пропуску, провели всі необхідні процедури ратифікації", - наголосив Деркач

Він додав, що угорська сторона також незабаром, як очікується, ратифікує відповідне рішення та порожні вантажівки зможуть перетинати “Лужанку”.

"Ратифікація змін до профільної Угоди також дозволить відкрити пункт пропуску “Велика Паладь – Нодьгодош”. Наша пропозиція – зробити це на тимчасовій інфраструктурі. Вдячний угорській стороні за підтримку цього рішення та готовність забезпечити нам технічну допомогу”, – наголосив заступник міністра.

Леванте Мадьор своєю чергою також підтвердив, що для Угорщини у питанні співпраці з Україною є пріоритетною саме розбудова кордону та збільшення пропускної спроможності. Він висловив впевненість, що невдовзі будуть ратифіковані зміни, що дозволять почати рух “Лужанкою” та відкрити “Велику Паладь”.

Під час перемовин українська сторона також передала угорським колегам проєкт Стратегії з розбудови прикордонної інфраструктури та операційний план для отримання зворотного зв’язку та погодження спільного плану, який згодом буде представлено Європейській Комісії.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час зустрічі зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Будапешт готовий розвивати прикордонну інфраструктуру, а новий прикордонний перехід на кордоні Угорщини й України можуть відкрити цього року.

Україна відкриває нові пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС і модернізує існуючу інфраструктуру

Уряд України затвердив угоду з Угорщиною, яка дозволить відкрити новий пункт пропуску "Велика Паладь - Надьгодош" для легкового транспорту. Окрім цього, згідно з угодою, розширюється рух транспорту в пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань", зокрема для пасажирських та вантажних перевезень, а також порожніх вантажівок.

Також уряд виділив додатково 222 мільйони гривень на розбудову прикордонної інфраструктури з Польщею та модернізацію відповідних пунктів пропуску, зокрема для закупівлі мобільних сканерів.

Додамо, що в рамках співпраці Мінінфраструктури USAID тривають роботи з модернізації найбільш пріоритетних пунктів пропуску на західному кордоні.

Також нагадаємо, що у Закарпатті між селом Біла Церква (Тячівського району) та містом Сігету Мармацієй відкриють новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні.