На кордоні з Молдовою тимчасово обмежать рух транспорту: ремонтують міст через Дністер

На мосту через річку Дністер у межах міжнародного пункту пропуску "Могилів-Подільський – Отач" на молдовсько-українському кордоні продовжили строк проведення ремонтних робіт орієнтовно на 14 діб.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Зазначається, що через ремонтні роботи можливе обмеження руху транспорту через міст.

У відомстві радять перевізникам врахувати дану інформацію при плануванні маршрутів через кордон України та Молдови.

Зауважимо, ремонтні роботи на зазначеному КПП розпочалися 10 жовтня.

На яких КПП затримки руху

У пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" на кордоні з Польшею з 1 жовтня 2024 року припинили здійснення митних формальностей та пропуск транспортних засобів. КПП готують до повноцінного відкриття.

З 23 вересня міняють асфальтне покриттяу межах пункту пропуску "Корчова - Краківець" на напрямку вʼїзд у Республіку Польща (виїзд з України) в зоні оформлення вантажних транспортних засобів.

А 24 вересня ремонтні роботи розпочалися у пункті пропуску "Рава-Руська – Хребенне".

Нагадаємо, у пункті пропуску на україно-польському кордоні "Шегині-Медика" 26 серпня розпочалися ремонтні роботи. Через це можливе сповільнення руху транспортних засобів. Ремонт триватиме півтора місяця.

Раніше повідомлялося, що у пункті пропуску "Устилуг-Зосін"на українсько-польському кордоні можливі затримки руху транспорту через реконструкцію ділянки дороги. Ремонтні роботи триватимуть до 30 листопада 2024 року.