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Категория
Транспорт
Дата публикации

Перерегистрировать автомобиль можно в несколько кликов: "Дія" запускает инновационную услугу

Перерегистрировать автомобиль можно в несколько кликов: "Дія" запускает инновационную услугу
Перерегистрировать авто можно в "Дії". Коллаж: Delo.ua

В ближайшее время у "Дії" появится новая услуга по перерегистрации автомобиля, которая позволит покупать и продавать машины всего в несколько кликов. 16 октября стартует запись на бета-тестирование услуги.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, перерегистрировать можно будет легковушки, мотоциклы и мопеды. Вся процедура будет проходить без посредников и поездок в сервисные центры МВД.

"Продавцу нужно только оформить договор в Действии и поделиться QR-кодом или ссылкой. А покупателю - ознакомиться с документом, выбрать номерные знаки и техпаспорт", - пишет Федоров.

Он добавил, что документы и номера на авто можно получить по почте. Например, купив авто в другом регионе, номерные знаки и техпаспорт можно заказать и получить в отделении "Укрпочты".

Напомним, 21 сентября в приложении "Дія" запустили бета-тестирование новой услуги - оплаты штрафа за административное правонарушение.

Автор:
Татьяна Гойденко