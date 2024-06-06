Польские фермеры продолжили блокировку КПП "Рава-Русская – Гребенное"

Польские фермеры решили продолжить блокирование движения украинских грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное" до конца суток 6 июня.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

"Блокировка польскими фермерами направления пункта пропуска Рава-Русская, как сообщалось ранее, в 14 часов 6 июня не завершится", – отметил Демченко.

Он добавил, что по результатам встречи с польскими коллегами, забастовщики сообщили, что предварительно разблокирование движения для грузовых транспортных средств в направлении польского пункта пропуска "Гребенное" должно состояться в 00:00 7 июня по киевскому времени.

Ситуация на КПП остается неизменной: польские фермеры не пропускают грузовики в сторону Польши. В обратном направлении, в сторону Украины, за последние сутки границу пересекли около 60 грузовых транспортных средств.

По состоянию на утро в очереди на территории Польши находится около 50 грузовиков.

Напомним, 4 июня польские фермеры заблокировали грузовой участок в пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное". Протестующие перестали пропускать грузовики на выезд из Украины.

Станет ли блокирование границ поляками постоянным явлением

Заместитель председателя ВАР Денис Марчук считает, что разблокирование украино-польской границы началось благодаря окончанию местных выборов в Польше.

“Закончился 2-й тур местных выборов в Польше и позиция премьер-министра Дональда Туска в коммуникациях с протестующими стала более жесткой и радикальной по отношению к ним. ... польский премьер-министр “внезапно” вспомнил, что таможенные пункты пересечения критически важны, что органы местного самоуправления имеют право прекратить действия забастовщиков, для чего достаточно решения воеводств”, - объясняет он.

Он добавил, что вопрос, будет ли разблокирование границ с Польшей постоянным или ситуативным, остается открытым.