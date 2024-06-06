Польські фермери продовжили блокування КПП "Рава-Руська – Гребенне"

Польські фермери вирішили продовжити блокування руху українських вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" до кінця доби 6 червня.

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Про це повідомив речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

"Блокування польськими фермерами напрямку пункту пропуску Рава-Руська, як повідомлялося раніше, о 14 годині 6 червня не завершиться", – зазначив Демченко.

Він додав, що за результатами зустрічі з польськими колегами, страйкарі повідомили, що попередньо розблокування руху для вантажних транспортних засобів у напрямку польського пункту пропуску "Гребенне" має відбутися о 00:00 7 червня за київським часом.

Ситуація на КПП наразі залишається незмінною: польські фермери не пропускають вантажівки в бік Польщі. У зворотному напрямку, в бік України, за останню добу кордон перетнули близько 60 вантажних транспортних засобів.

Станом на ранок, у черзі на території Польщі перебуває близько 50 ваговозів.

Нагадаємо, 4 червня польські фермери заблокували вантажну ділянку у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне". Протестувальники припинили пропускати вантажівки на виїзд з України.

Чи стане блокування кордонів поляками постійним явищем

Заступник голови ВАР Денис Марчук вважає, що розблокування україно-польського кордону почалося завдяки закінченню місцевих виборів у Польщі.

“Закінчився 2-й тур місцевих виборів в Польщі і позиція прем’єр-міністра Дональда Туска у комунікаціях з протестувальниками стала більш жорсткою і радикальною по відношенню до них. ... польський прем’єр-міністр “раптово” згадав, що митні пункти перетину є критично важливими, що органи місцевого самоврядування мають право припинити дії страйкарів, для чого достатньо рішення воєводств”, - пояснює він

Він додав, що питання, чи буде розблокування кордонів з Польщею постійним чи ситуативним, залишається відкритим.