Поляки знову не пропускають вантажівки на одному з пунктів пропуску з Україною

4 червня польські фермери заблокували вантажну ділянку у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне". Протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України.

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Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Заблоковано рух вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне». Протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на вʼїзд в Україну пропускають вантажівки за раніше оголошеним графіком: 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також по 4 вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, на годину.

Як зауважують у Держприкордонслужбі, пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

У відомстві повідомляють, що представники місцевих фермерських господарств виступають з вимогою щодо зменшення ввезення зернових культур на територію Польщі з України.

Що відомо про протести поляків на кордоні з Україною

Нагадаємо, про те, що польські фермери планують повністю заблокувати рух вантажного транспорту в пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" на українсько-польському кордоні, напередодні повідомила Державна митна служба.

Дані обмеження триватимуть орієнтовно до другої половини дня 6 червня.

Чи стане блокування кордонів поляками постійним явищем

Заступник голови ВАР Денис Марчук вважає, що розблокування україно-польського кордону почалося завдяки закінченню місцевих виборів у Польщі.

“Закінчився 2-й тур місцевих виборів в Польщі і позиція прем’єр-міністра Дональда Туска у комунікаціях з протестувальниками стала більш жорсткою і радикальною по відношенню до них. ... польський прем’єр-міністр “раптово” згадав, що митні пункти перетину є критично важливими, що органи місцевого самоврядування мають право припинити дії страйкарів, для чого достатньо рішення воєводств”, - пояснює він

На думку Марчука, у польсько-українських перемовинах настає новий етап.

“Оскільки політично важливий процес виборів у Польщі закінчився, зараз переходимо до більш спокійного економічного напрямку: обговорення умов транзиту української продукції. Ще один фактор впливу – це голосування в Європарламенті та продовження політики лібералізації щодо експорту з території України. Слід відзначити, що поляки досягли для себе ряд фінансових пріоритетів від ЄС. Дональд Туск запевнив, що польська влада буде компенсувати ті витрати, які вони понесли начебто через українське зерно. Тому в сукупності всі вимоги практично задоволені. І не випадково, що покращення ситуації настало разом із закінченням другого туру місцевих виборів, що доводить, що у блокаді кордонів питання політики було ключовим”, - вважає Марчук.

Він додав, що залишається відкритим питання, чи буде розблокування кордонів з Польщею постійним чи ситуативним.