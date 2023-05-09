Рекордный заказ. Ryanair покупает 300 новых самолетов Boeing 737 MAX 10

Лоукостер Ryanair решил заказать компании Boeing 300 самолетов 737 MAX 10 стоимостью 40 млрд долларов. Половина этих воздушных суден является твердым заказом, а другая половина – опционом, то есть правом на покупку в будущем. Об этом говорится в сообщении Ryanair.

Предполагается, что самолеты будут поставлены в период с 2027 по 2033 годы. Само соглашение еще должны одобрить акционеры Ryanair в сентябре 2023.

"Ryanair рада подписать этот рекордный заказ на самолеты до 300 MAX 10 с нашим авиационным партнером Boeing. Эти новые самолеты с экономией топлива и более экологичными технологиями предлагают на 21% больше мест, тратят на 20% меньше топлива и на 50% тише, чем наши B737-NG", – сказал генеральный директор Ryanair Group Майкл О'Лири.

Ожидается, что половина новых самолетов заменит более старые Boeing B737NG. Заказ позволит Ryanair создать более 10 000 новых высокооплачиваемых рабочих мест для пилотов, бортпроводников и инженеров, а также облегчить рост годового объема перевозок на 80% со 168 млн по состоянию на конец марта 2023 года до 300 млн, ожидаемых в марте 2034 года.