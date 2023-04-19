Авиаперевозчик Ryanair сообщил, когда возобновит перелеты в Украину

После окончания войны компания Ryanair готова быстро вернуться в Украину. Об этом в интервью Bloomberg сообщил главный исполнительный директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лири.

Бюджетный перевозчик уже нанял около 60 украинских пилотов и 80 членов экипажа, которые, в основном, находятся на базах Ryanair в Польше и ждут открытия украинского рынка.

По словам руководителя Ryanair, в планах авиакомпании – создать 30 маршрутов и иметь несколько баз в стране в течение 12 месяцев после возвращения.

"Мы могли бы туда (в Украину) улететь через две недели. Мы активно ищем пути и места, куда бы мы могли в Украине вернуться", - заявил гендиректор Ryanair.

О'Лири предполагает, что после войны восстановление Украины создаст возможности для международного бизнеса, поэтому авиация в этом процессе будет играть ключевую роль. Есть ведь риски, что россияне будут уничтожать дороги и мосты на въездах, поэтому авиатранспорт станет основным средством передвижения.

Отметим, до полномасштабного вторжения и закрытия воздушного пространства Ryanair был второй по размерам компанией на украинском авиарынке.

Впрочем, ирландский перевозчик Ryanair начал отменять рейсы из и в Украину за месяц до начала полномасштабного вторжения. К примеру, в начале февраля 2022 года лоукостер остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона.

Напомним, 13 сентября 2022 года из Украины впервые за время полномасштабного вторжения вылетел коммерческий самолет и преземлился в Польше. Авиатранспорт Wizz Air не смог покинуть территорию страны раньше из-за начала активных боевых действий.

Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что международный аэропорт "Львов" при наличии гарантий безопасности сможет возобновить работу, а для его запуска нужно до двух недель.

В апреле Евроконтроль заявил, что полеты над Украиной будут ограничены до 2029 года.