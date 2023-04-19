Авіаперевізник Ryanair повідомив, коли відновить перельоти в Україну

Після закінчення війни компанія Ryanair готова швидко повернутися до України. Про це в інтерв‘ю Bloomberg повідомив головний виконавчий директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лірі.

Бюджетний перевізник вже найняв близько 60 українських пілотів і 80 членів екіпажу, які, в основному, перебувають на базах Ryanair у Польщі і чекають на відкриття українського ринку.

За словами керівника Ryanair, в планах авіакомпанії - створити 30 маршрутів і мати кілька баз у країні протягом 12 місяців після повернення.

"Ми могли б туди (в Україну) полетіти через два тижні. Ми активно шукаємо шляхи і місця, куди б ми могли в Україні повернутися", - заявив гендиректор Ryanair.

О'Лірі припускає, що після закінчення війни відбудова України створить можливості для міжнародного бізнесу, тому авіація у цьому процесі гратиме ключову роль. Адже є ризики, що росіяни знищуватимуть дороги і мости на в‘їздах, тому авіатранспорт стане основним засобом пересування.

Зазначимо, до повномасштабного вторгнення і закриття повітряного простору, Ryanair був другою за розмірами компанією на українському авіаринку.

Втім ірландський перевізник Ryanair почав скасовувати рейси з та в Україну за місяць до початку повномасштабного вторгнення. Наприклад, на початку лютого 2022 року лоукостер зупинив продаж квитків на всі рейси з Харкова та Херсона.

Нагадаємо, 13 вересня 2022 року з України вперше за час повномасштабного вторгнення вилетів комерційний літак і преземлився у Польщі. Авіатранспорт Wizz Air не зміг покинути територію країни раніше через початок активних бойових дій.



Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що міжнародний аеропорт "Львів" за наявності гарантій безпеки зможе відновити роботу, а для його запуску потрібно до двох тижнів.

На початку квітня 2023 року Євроконтроль заявив, що польоти над Україною будуть обмежені до кінця 2029 року. Головна причина, яка впливає на розвиток авіасполучення, - російське вторгнення в Україну. Крім того, негативно впливають обмеження внутрішніх рейсів з екологічних міркувань, нестача персоналу в аеропортах і пов’язані з цим страйки.



