Рекордне замовлення. Ryanair купує 300 нових літаків Boeing 737 MAX 10

Лоукостер Ryanair вирішив замовити компанії Boeing 300 літаків 737 MAX 10 вартістю 40 млрд доларів. Половина із цих повітряних суден є твердим замовленням, а інша половина – опціоном, тобто правом на купівлю в майбутньому. Про це йдеться в повідомленні Ryanair.

Передбачається, що літаки буде поставлено в період із 2027 по 2033 роки. Саму угоду ще мають схвалити акціонери Ryanair у вересні 2023.

"Ryanair рада підписати це рекордне замовлення на літаки до 300 MAX 10 з нашим авіаційним партнером Boeing. Ці нові літаки з економією палива та екологічнішими технологіями пропонують на 21% більше місць, витрачають на 20% менше палива та на 50% тихіші, ніж наші B737-NG", – сказав генеральний директор Ryanair Group Майкл О'Лірі.

Очікується, що половина нових літаків замінить старіші Boeing B737NG. Замовлення дозволить Ryanair створити понад 10 000 нових високооплачуваних робочих місць для пілотів, бортпровідників та інженерів, а також полегшити зростання річного обсягу перевезень на 80% зі 168 млн станом на кінець березня 2023 року до 300 млн, очікуваних у березені 2034 року.