Укрэксимбанк продал Бориспольский автозавод за 108 млн грн: кто стал новым владельцем

В конце мая Укрэксимбанк закрыл сделку по продаже за 108 млн грн имущества бывшего Бориспольского автозавода, входившего в корпорацию "Эталон" и доставшегося банку за долги.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба банка, передает Liga.net.

"Соглашение завершено. Договор подписан 27 мая 2024 года. Информация о покупателе является коммерческой тайной в соответствии с внутренними документами банка", - сообщил Укрэксимбанк.

Однако, как стало известно из данных Государственного реестра прав на недвижимое имущество, с 27 мая владельцем земельного участка под Бориспольским автомобильным заводом и его основных зданий стал харьковский бизнесмен Виктор Василевский (магазин дверей ОМиС, гостиница "Британия").

Что известно об объекте

Бориспольский автозавод не используется для производства автотранспорта, а сдается в аренду торговым и производственным предприятиям.

Общая площадь комплекса БАЗ в селе Пролиски (Бориспольский район) составляет 18674,50 кв. м, в частности:

главный производственный корпус (7679,9 кв. м);

административно-бытовой корпус со столовой (3213,6 кв. м);

производственный корпус (644,8 кв. м);

склад запасных частей (4016,6 кв. м) и другие здания.

Земельный участок имеет площадь 7,5205 га и целевое назначение "Для размещения и эксплуатации основных подсобных и вспомогательных зданий и сооружений перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности".

Справка:

Бориспольский автозавод входил в состав корпорации "Эталон". Предприятие было создано в апреле 2002 года и занималось выпуском автобусов "Эталон".

В 2023 году "Бориспольский автозавод" признали банкротом, имущество было предметом ипотеки по кредиту от 2007 года, поэтому оно перешло в собственность "Укрэксимбанка".

Черниговский автобусный завод, тоже входящий в состав корпорации, получил значительные повреждения в результате российских обстрелов в 2022 году, но смог возобновить работу.