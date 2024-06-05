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Укрексімбанк продав Бориспільський автозавод за 108 млн грн: хто став новим власником
У кінці травня Укрексімбанк закрив угоду з продажу за 108 млн грн майна колишнього Бориспільського автозаводу, який входив до корпорації "Еталон" й дістався банку за борги.
Про це повідомила пресслужба банку, передає Liga.net.
"Угоду завершено. Договір підписано 27 травня 2024 року. Інформація про покупця є комерційною таємницею відповідно до внутрішніх документів банку", – повідомив Укрексімбанк.
Однак, як стало відомо з даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з 27 травня власником земельної ділянки під Бориспільським автомобільним заводом та його основних будівель став харківський бізнесмен Віктор Василевський (магазин дверей ОМіС, готель "Британія").Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Що відомо про об’єкт
Бориспільський автозавод не використовується для виробництва автотранспорту, а здається в оренду торговим та виробничим підприємствам.
Загальна площа комплексу БАЗ у селі Проліски (Бориспільський район) становить 18 674,50 кв. м, зокрема:
- головний виробничий корпус (7679,9 кв. м);
- адміністративно-побутовий корпус з їдальнею (3213,6 кв. м);
- виробничий корпус (644,8 кв. м);
- склад запасних частин (4 016,6 кв. м) та інші будівлі.
Земельна ділянка має площу 7,5205 га та цільове призначення "Для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства переробної, машинобудівної та іншої промисловості".
Довідка:
Бориспільський автозавод входив до складу корпорації "Еталон". Підприємство було створене у квітні 2002 року й займалося випуском автобусів "Еталон".
У 2023 році "Бориспільський автозавод" визнали банкрутом, майно було предметом іпотеки за кредитом від 2007 року, тому воно перейшло у власність "Укрексімбанку".
Чернігівський автобусний завод, який теж входить до складу корпорації, отримав значні пошкодження внаслідок російських обстрілів у 2022 році, але зміг відновити роботу.