Укрексімбанк продав Бориспільський автозавод за 108 млн грн: хто став новим власником

У кінці травня Укрексімбанк закрив угоду з продажу за 108 млн грн майна колишнього Бориспільського автозаводу, який входив до корпорації "Еталон" й дістався банку за борги.

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Про це повідомила пресслужба банку, передає Liga.net.

"Угоду завершено. Договір підписано 27 травня 2024 року. Інформація про покупця є комерційною таємницею відповідно до внутрішніх документів банку", – повідомив Укрексімбанк.

Однак, як стало відомо з даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з 27 травня власником земельної ділянки під Бориспільським автомобільним заводом та його основних будівель став харківський бізнесмен Віктор Василевський (магазин дверей ОМіС, готель "Британія").

Що відомо про об’єкт

Бориспільський автозавод не використовується для виробництва автотранспорту, а здається в оренду торговим та виробничим підприємствам.

Загальна площа комплексу БАЗ у селі Проліски (Бориспільський район) становить 18 674,50 кв. м, зокрема:

головний виробничий корпус (7679,9 кв. м);

адміністративно-побутовий корпус з їдальнею (3213,6 кв. м);

виробничий корпус (644,8 кв. м);

склад запасних частин (4 016,6 кв. м) та інші будівлі.

Земельна ділянка має площу 7,5205 га та цільове призначення "Для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства переробної, машинобудівної та іншої промисловості".

Довідка:

Бориспільський автозавод входив до складу корпорації "Еталон". Підприємство було створене у квітні 2002 року й займалося випуском автобусів "Еталон".

У 2023 році "Бориспільський автозавод" визнали банкрутом, майно було предметом іпотеки за кредитом від 2007 року, тому воно перейшло у власність "Укрексімбанку".

Чернігівський автобусний завод, який теж входить до складу корпорації, отримав значні пошкодження внаслідок російських обстрілів у 2022 році, але зміг відновити роботу.