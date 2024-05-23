Завод "Електропобутприлад" у Чернівцях продали за 20,17 млн грн: на підприємстві зареєстровані лише два працівники

Фонд держмайна продав за 20,17 млн грн на аукціоні майновий комплекс державного підприємства "Завод "Електропобутприлад" у Чернівцях. Раніше підприємство спеціалізувалося на виготовленні замків.

Про це повідомив голова ФДМ Віталій Коваль.

"Єдиний майновий комплекс ДП "Завод "Електропобутприлад" у Чернівцях знайшов нового власника.В процесі торгів ціна активу зросла майже вдвічі – з 11,14 млн грн до 20,17 млн грн", - зауважив Коваль.

Він нагадав, що приватизація майна державних підприємств є важливим джерелом залучення інвестицій в економіку України. А кошти, отримані від продажу, після оплати спрямовуються до державного бюджету, з якого фінансуються ЗСУ.

Хто став новим власником

Згідно даних на сайті Prosorro.Продажі, за лот змагалися два учасники.

Переможцем аукціону став приватний підприємець з Чернівців Сергій Ахременко, який є власником семи та бенефіціар шести компаній.

Про "Електропобутприлад"

"Електропобутприлад" розташований у зручному місці з розвиненою логістикою та має значний потенціал для розвитку. Частина майна вже здається в оренду, що забезпечить новому власнику стабільний дохід.

Єдиний майновий комплекс ДП "Завод "Електропобутприлад" включає нежитлові будівлі та споруди загальною площею 2255,7 кв. м. Підприємство розташоване поруч з перетином міжнародної автомагістралі М19 та автошляху територіального значення Т 2602.

Раніше завод спеціалізувався на виготовленні замків, але з 2021 року став повністю неприбутковий.

Станом на кінець березня цього року на підприємстві зареєстровані два працівники, а сума заборгованості – понад 3 млн грн.

Згідно з умовами продажу, майбутній покупець зобов'язаний сплатити борг протягом шести місяців, а також протягом цього часу не має права звільняти працівників заводу за власною ініціативою.

За І квартал держбюджет отримав від приватизації 650 млн грн

За результатами січня-березня від малої приватизації до державного бюджету України вже надійшло понад 650 мільйонів гривень.

Зазначається, що найдорожчими об’єктами стали Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство та майновий комплекс державного підприємства "ТВК" в Одесі. Останній був проданий за понад 106 мільйонів гривень.

Водночас, переможна пропозиція за Київське протезно-ортопедичне підприємство становила понад 165 мільйонів гривень, при стартовій ціні в більш як 31 мільйон.

Нагадаємо, торік у листопаді Фонд держмайна спрогнозував, що загалом від продажу обʼєктів приватизації у 2024 році до бюджету має надійти 4 мільярди гривень. Серед топових пропозицій фонд називав Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК), Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив); ПАТ "Центренерго", Одеський припортовий завод, готель "Україна", ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив), ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну), Уманський лікеро-горілчаний завод.