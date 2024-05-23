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Завод "Электробытприбор" в Черновцах продали за 20,17 млн грн: на предприятии зарегистрированы только два работника
Фонд госимущества продал за 20,17 млн грн на аукционе имущественный комплекс государственного предприятия "Завод "Электробытприбор" в Черновцах. Ранее предприятие специализировалось на изготовлении замков.
Об этом сообщил глава ФГИ Виталий Коваль.
"Единственный имущественный комплекс ГП "Завод "Электробытприбор" в Черновцах нашел нового собственника. В процессе торгов цена актива выросла почти вдвое - с 11,14 млн грн до 20,17 млн грн", - отметил Коваль.
Он напомнил, что приватизация имущества государственных предприятий является важнейшим источником привлечения инвестиций в экономику Украины. Средства же, полученные от продажи, после оплаты направляются в государственный бюджет, из которого финансируются ВСУ.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Кто стал новым владельцем
Согласно данным на сайте Prosorro.Продажи, за лот соревновались два участника.
Победителем аукциона стал частный предприниматель из Черновцов Сергей Ахременко, владелец семи и бенефициар шести компаний.
Об "Электробытприборе"
"Электробытприбор" расположен в удобном месте с развитой логистикой и имеет значительный потенциал для развития. Часть имущества уже сдается в аренду, что обеспечит новому собственнику стабильный доход.
Единый имущественный комплекс ГП "Завод "Электробытприбор" включает в себя нежилые здания и сооружения общей площадью 2255,7 кв. м. Предприятие расположено рядом с пересечением международной автомагистрали М19 и автодороги территориального значения Т 2602.
Ранее завод специализировался на изготовлении замков, но с 2021 года стал полностью неприбыльным.
По состоянию на конец марта этого года на предприятии зарегистрированы два работника, а сумма задолженности – более 3 млн. грн.
Согласно условиям продажи, будущий покупатель обязан уплатить долг в течение шести месяцев, а также в течение этого времени не имеет права увольнять работников завода по собственной инициативе.
За I квартал госбюджет получил от приватизации 650 млн грн
По результатам января-марта от малой приватизации в государственный бюджет Украины уже поступило более 650 миллионов гривен.
Самыми дорогими объектами стали Киевское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие и имущественный комплекс государственного предприятия "ТВК" в Одессе. Последний был продан за более чем 106 миллионов гривен.
В то же время победное предложение за Киевское протезно-ортопедическое предприятие составило более 165 миллионов гривен, при стартовой цене более 31 миллиона.
Напомним, в ноябре 2023 года Фонд госимущества спрогнозировал, что в общей сложности от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет должно поступить 4 миллиарда гривен. Среди топовых предложений фонд называл Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), Демуринский горно-обогатительный комбинат (санкционный актив); ПАО "Центрэнерго", Одесский припортовый завод, гостиницу "Украина", ТРЦ Ocean Plaza (санкционный актив), ЧАО "Индар" (предприятие по производству инсулина), Уманский ликероводочный завод.