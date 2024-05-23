Завод "Электробытприбор" в Черновцах продали за 20,17 млн грн: на предприятии зарегистрированы только два работника

Фонд госимущества продал за 20,17 млн грн на аукционе имущественный комплекс государственного предприятия "Завод "Электробытприбор" в Черновцах. Ранее предприятие специализировалось на изготовлении замков.

Об этом сообщил глава ФГИ Виталий Коваль.

"Единственный имущественный комплекс ГП "Завод "Электробытприбор" в Черновцах нашел нового собственника. В процессе торгов цена актива выросла почти вдвое - с 11,14 млн грн до 20,17 млн грн", - отметил Коваль.

Он напомнил, что приватизация имущества государственных предприятий является важнейшим источником привлечения инвестиций в экономику Украины. Средства же, полученные от продажи, после оплаты направляются в государственный бюджет, из которого финансируются ВСУ.

Кто стал новым владельцем

Согласно данным на сайте Prosorro.Продажи, за лот соревновались два участника.

Победителем аукциона стал частный предприниматель из Черновцов Сергей Ахременко, владелец семи и бенефициар шести компаний.

Об "Электробытприборе"

"Электробытприбор" расположен в удобном месте с развитой логистикой и имеет значительный потенциал для развития. Часть имущества уже сдается в аренду, что обеспечит новому собственнику стабильный доход.

Единый имущественный комплекс ГП "Завод "Электробытприбор" включает в себя нежилые здания и сооружения общей площадью 2255,7 кв. м. Предприятие расположено рядом с пересечением международной автомагистрали М19 и автодороги территориального значения Т 2602.

Ранее завод специализировался на изготовлении замков, но с 2021 года стал полностью неприбыльным.

По состоянию на конец марта этого года на предприятии зарегистрированы два работника, а сумма задолженности – более 3 млн. грн.

Согласно условиям продажи, будущий покупатель обязан уплатить долг в течение шести месяцев, а также в течение этого времени не имеет права увольнять работников завода по собственной инициативе.

За I квартал госбюджет получил от приватизации 650 млн грн

По результатам января-марта от малой приватизации в государственный бюджет Украины уже поступило более 650 миллионов гривен.

Самыми дорогими объектами стали Киевское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие и имущественный комплекс государственного предприятия "ТВК" в Одессе. Последний был продан за более чем 106 миллионов гривен.

В то же время победное предложение за Киевское протезно-ортопедическое предприятие составило более 165 миллионов гривен, при стартовой цене более 31 миллиона.

Напомним, в ноябре 2023 года Фонд госимущества спрогнозировал, что в общей сложности от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет должно поступить 4 миллиарда гривен. Среди топовых предложений фонд называл Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), Демуринский горно-обогатительный комбинат (санкционный актив); ПАО "Центрэнерго", Одесский припортовый завод, гостиницу "Украина", ТРЦ Ocean Plaza (санкционный актив), ЧАО "Индар" (предприятие по производству инсулина), Уманский ликероводочный завод.