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В "Киевавтодоре" готовятся строить новую двухуровневую развязку на Оболони: как это будет выглядеть
В коммунальной корпорации "Киевавтодор" сообщают, что заканчивают сейчас разработку проектно-сметной документации реконструкции транспортного узла на пересечении улиц Богатырской и Полярной.
Как говорится в сообщении дорожников, следующим шагом станет объявление процедуры закупок непосредственно на выполнение работ по реконструкции, а начало строительства двухуровневой развязки должно состояться уже в 2023 году.
На пересечении двух магистралей планируют построить развязку типа "неполный клеверный лист". Проезд с улицы Полярной на улицу Героев Днепра будет осуществляться через путепровод, который будет иметь шесть полос движения. Длина сооружения составит 125 м.
Проектная пропускная способность узла составит 11,2 тысячи автомобилей в час. Как говорят в "Киевавтодоре", это в разы выше показателей нынешнего перекрестка со светофором, который постоянно задерживает движение, из-за чего в пиковые часы образуются пробки.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На развязке обустроят велодорожки, а на путепроводе – общий вело-пешеходный тротуар. Общая протяженность велодорожек транспортного узла будет составлять около 2,8 км.
Коммунальщики сообщают, что технико-экономическое обоснование реконструкции развязки уже одобрено соответствующим распоряжением. Планируется, что при регулярном финансировании реконструкция транспортного узла продлится около двух лет.