У "Київавтодорі" готуються будувати нову дворівневу розв’язку на Оболоні: як це виглядатиме

В комунальній корпорації "Київавтодор" повідомляють, що зараз закінчують розробку проєктно-кошторисної документації з реконструкції транспортного вузла на перетині вулиць Богатирської та Полярної.

Як ідеться у повідомленні дорожників, наступним кроком стане оголошення процедури закупівель безпосередньо на виконання робіт із реконструкції, а початок будівництва дворівневої розв’язки має відбутися вже в 2023 році.

На перетині двох магістралей планують збудувати розв’язку типу "неповний лист конюшини". Проїзд із вулиці Полярної до вулиці Героїв Дніпра здійснюватиметься через шляхопровід, який матиме шість смуг руху. Довжина споруди складатиме 125 м.

Проєктна пропускна спроможність вузла становить 11,2 тисячі автомобілей на годину. Як кажуть в "Київавтодорі", це в рази вище за показники нинішнього перехрестя зі світлофором, яке постійно затримує рух, через що у пікові години утворюються затори.

Фото: Київавтодор

На розв’язці облаштують велодоріжки, а на шляхопроводі – спільний велопішохідний тротуар. Загальна довжина велодоріжок транспортного вузла складатиме близько 2,8 км.

Комунальники повідомляють, що техніко-економічне обґрунтування реконструкції розв’язки вже схвалене відповідним розпорядженням. Заплановано, що за умови регулярного фінансування реконструкція транспортного вузла триватиме близько двої років.