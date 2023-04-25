В SkyUp рассказали подробности эвакуации сотрудников из Судана

Авиакомпания SkyUp информирует, что среди эвакуированных из Судана граждан были все 36 ее сотрудников, находившихся в этой стране. Как говорится в сообщении, все они были вывезены в Египет.

Отмечается, что была сложная многоэтапная операция, которая проводилась под наблюдением кризисного центра авиакомпании и представителей государственных учреждений, в частности, при содействии Министерства иностранных дел Украины, Главного управления разведки Министерства обороны, почетного консульства Украины в Судане, посольства Украины в Египте и других зарубежных дипломатических представительств Украины.

Как рассказали в компании, все время с начала боевых действий в Судане 15 апреля ее представители находились с коллегами на связи, помогали обеспечивать их пищей, водой и оказывали психологическую поддержку. В SkyUp говорят, что сейчас все сотрудники отдыхают и скоро вернутся домой.

"Компания искренне благодарна коллегам за то, что они сохраняли спокойствие, проявили храбрость, выдержку, отвагу и сумели стойко справиться со стрессовой ситуацией. Мы также выражаем искреннюю благодарность всем представителям МИД и ГУР за чрезвычайный профессионализм и выдержку", - добавляют в авиакомпании.

Состояние самолетов, оставшихся в аэропорту Хартума, перевозчику пока неизвестно, но он уверяет, что эта ситуация не влияет на его операционную деятельность: SkyUp продолжает выполнять рейсы по всем действующим контрактам.

"Пока продолжаются боевые действия, мы не можем провести необходимую экспертизу и дать выводы. В этой ситуации мы действуем в соответствии с принятыми в авиаотрасли протоколами партнерских договоров и в рамках национального законодательства и международного права", - говорят в SkyUp.

В компании добавляют, что сотрудничают с партнерами — лизингодателями, страховыми компаниями, авиаструктурами, и как только получат возможность провести осмотр и оценить состояние самолетов, обязательно сообщат об этом. Сотрудничество же SkyUp с суданской Sun Air в настоящее время остановлено.

"По состоянию на сегодняшний день выполнение полетной программы для Sun Air остановлено. В вопросах выполнения рейсов в ту или иную страну авиакомпания SkyUp руководствуется рекомендациями Госавиаслужбы Украины, данными EASA, системы NOTAM и специализированных ресурсов по ситуации с безопасностью. На момент заключения соглашения с Sun Air никаких ограничений в этом вопросе не было", - говорится в сообщении.

В целом SkyUp уверяет, что продолжает работать в штатном режиме, сохраняет команду и продолжает выполнять обязательства по контрактам ACMI и по заказу туроператоров, осуществляет специальные рейсы и прилагает все усилия, чтобы весь имеющийся флот авиакомпании был задействован в работе. В настоящее время он состоит из 10 самолетов Boeing 737.

Напомним, что ГУР Минобороны сообщило об эвакуации из Судана в условиях непрерывных боев 87 граждан Украины, в основном авиационных специалистов — пилотов, техников, а также членов их семей.