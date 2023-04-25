У SkyUp розповіли подробиці евакуації співробітників з Судану

Авіакомпанія SkyUp інформує, що серед евакуйованих з Судану громадян були всі 36 її співробітників, які знаходилися в цій країні. Як ідеться у повідомленні, всі вони були вивезені до Єгипту.

Зазначається, що була складна багатоетапна операція, що проводилася під наглядом кризового центру авіакомпанії та представників державних установ, зокрема за сприяння Міністерства закордонних справ України, Головного управління розвідки Міністерства оборони, почесного консульства України в Судані, посольства України в Єгипті та інших закордонних дипломатичних представництв України.

Як розповіли у компанії, весь час, від початку бойових дій у Судані 15 квітня її представники перебували з колегами на звʼязку, допомагали забезпечувати їх їжею, водою та надавали психологічну підтримку. У SkyUp кажуть, що зараз всі співробітники відпочивають та скоро повернуться додому.

"Компанія щиро вдячна колегам, за те, що вони зберігали спокій, проявили хоробрість, витримку, відвагу й зуміли стійко впоратись із стресовою ситуацією. Ми також висловлюємо щиру подяку всім представникам МЗС та ГУР за надзвичайну професійність та витримку", - додають в авіакомпанії.

Натомість стан літаків, що залишилися в аеропорті Хартума, перевізнику наразі невідомий, але він запевняє, що ця ситуація не впливає на його операційну діяльність: SkyUp продовжує виконувати рейси за всіма чинними контрактами.

"Поки тривають бойові дії, ми не можемо провести необхідну експертизу й надати висновки. Щодо цієї ситуації ми діємо відповідно до прийнятих в авіагалузі протоколів партнерських договорів та у рамках національного законодавства і міжнародного права", - кажуть у SkyUp.

В компанії додають, що співпрацюють з партнерами — лізингодавцями, страховими компаніями, авіаструктурами, і як тільки отримають можливість провести огляд і надати оцінку стану літаків, обов’язково повідомлять про це. Натомість співробітництво SkyUp з суданською Sun Air наразі зупинено.

"Станом на сьогодні виконання польотної програми для Sun Air зупинено. У питаннях щодо виконання рейсів у ту чи іншу країну авіакомпанія SkyUp керується рекомендаціями Державіаслужби України, даними EASA, системи NOTAM та спеціалізованих ресурсів щодо безпекової ситуації. На момент укладання угоди з Sun Air жодних обмежень у цьому питанні не було", - йдеться у повідомленні.

Загалом SkyUp запевняє, що продовжує працювати у штатному режимі, зберігає команду та продовжує виконувати зобов'язання за контрактами ACMI та на замовлення туроператорів, здійснює спеціальні рейси та докладає усіх зусиль, аби увесь наявний флот авіакомпанії був задіяний в роботі. Наразі він складається з 10 літаків Boeing 737.

Нагадаємо, що ГУР Міноборони повідомило про евакуацію з Судану за умов безперервних боїв 87 громадян України, здебільшого авіаційних фахівців — пілотів, техніків, а також членів їхніх родин.