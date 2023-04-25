Рятувальна операція: з Судану евакуювали 87 громадян України (ФОТО)

Головне управління розвідки в координації з Офісом Президента України та Міністерством закордонних справ провело успішну рятувальну операцію з евакуації мирних громадян із охопленого боями Хартуму — столиці Судану.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО.

Зазначається, що за умов безперервних боїв, недотримання режиму "тиші", відсутності їжі, води та техніки із зони збройного конфлікту евакуйовано 87 громадян України, здебільшого авіаційних фахівців — пілотів, техніків та членів їхніх родин.

Також евакуйовано громадян Грузії та Перу.

В цілому врятовано 138 громадян. Серед них 35 жінок та 12 дітей.

На даний час всі евакуйовані перебувають в безпеці на території Єгипту.

"Їм надано необхідну медичну допомогу, харчування та воду. Громадяни України забезпечені візовою та документарною підтримкою і очікують швидкого повернення на Батьківщину", - підкреслили в ГУР МО.

Нагадаємо, 15 квітня розпочався збройний конфлікт між Збройними силами Судану та Силами швидкого реагування. Відомо, що в аеропорту столиці країни Хартума внаслідок бойових дій згорів у перший же день конфлікту літак української авіакомпанії SkyUp.