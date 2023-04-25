Спасательная операция: из Судана эвакуировали 87 граждан Украины (ФОТО)

Главное управление разведки в координации с Офисом Президента Украины и Министерством иностранных дел провело успешную спасательную операцию по эвакуации мирных граждан из охваченного боями Хартума - столицы Судана.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО.

Отмечается, что в условиях непрерывных боевых действий, несоблюдения режима "тишины", отсутствия пищи, воды и техники из зоны вооруженного конфликта эвакуированы 87 граждан Украины, в основном авиационных специалистов — пилотов, техников и членов их семей.

Также эвакуированы граждане Грузии и Перу.

В общей сложности спасены 138 человек. Среди них 35 женщин и 12 детей.

В настоящее время все эвакуированные находятся в безопасности на территории Египта.

"Им предоставлена необходимая медицинская помощь, питание и вода. Граждане Украины обеспечены визовой и документарной поддержкой и ожидают скорого возвращения на Родину", - подчеркнули в ГУР МО.

Напомним, 15 апреля начался вооруженный конфликт между Вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования. Известно, что в аэропорту столицы страны Хартума в результате боевых действий сгорел в первый же день конфликта самолет украинской авиакомпании SkyUp.